Не могу забыть… Памятный вечер в честь Амалии Панаховой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театральном музее имени Джафара Джаббарлы при поддержке Союз театральных деятелей Азербайджана прошёл трогательный вечер, посвящённый 80-летию легенды театра и кино, народной артистки, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Шараф" и "Шохрат", основательницы Бакинского муниципального театра Амалии Панаховой (1945-2018), сообщает Trend Life.

Амалия Панахова - это целая эпоха в азербайджанском театре и кино. Её блестящая актёрская дарба, педагогический труд, храбрость ставить новые спектакли и верность сцене сделали её настоящим символом национальной культуры. Этот вечер - не просто память о человеке, но и благодарность поколению, перенесшему традиции сценического мастерства из прошлого в настоящее, вдохновившему сотни молодых артистов.

Мероприятие открылa директор музея, заслуженный работник культуры Севиндж Микаилова, а затем его продолжили сотрудники Умида Гаджиева и Ряван Гусейнов продолжили ведение программы. Выступили такие мастера, как председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Хаджи Исмайылов. народные артисты Рафиг Азимов и Али Нур, заслуженный деятель искусств Марьям Ализаде, главный режиссёр Бакинского муниципального театра, народный артист Марахим Фарзалибеков и другие, поделившись воспоминаниями и отметив бесценный вклад в развитие национальной культуры.

В программу вечера вошёл просмотр видеоматериалов: фотографии из жизни и карьеры, фрагменты спектаклей и фильмов, в которых блистала Амалия Панахова: она сыграла более 500 ролей в театре и кино. Среди её знаковых ролей - такие героини, как Томрис, Натаван, Медeя, Бурла Хатун, Мехсети, Лариса, Офелия, Зарниса и многие другие, которые стали частью золотого фонда азербайджанского искусства. Помимо актёрской работы, Амалия Панахова - театральный педагог, доктор искусствоведения, профессор. Прозвучала и одна из её самых знаменитых театральных работ "Не могу забыть".

Завершая вечер, дочь актрисы, директор Бакинского муниципального театра Айнур Мухтарова в своём искреннем выступлении выразила благодарность за организацию такого тёплого памятного вечера. Затем она подарила в фонд Театрального музея один из самых ценных сценических раритетов - костюм, в котором Амалия Панахова выступала в 1971 году в постановке Тофига Кязымова по пьесе Бахтияра Вахабзаде "После дождя", а также редкую фотографию из этого спектакля. Этот жест был встречен аплодисментами как благородный вклад в сохранение истории национального театра и культурной памяти.

