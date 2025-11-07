ЕБРР выделил кредит строительной компании на реализацию "зеленых" инвестиций в Турции

БАКУ/Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит до 50 миллионов евро компании Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. (Cimsa) - турецкому производителю строительных материалов, входящему в состав Haci Omer Sabanci Holding A.S.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на банк, средства направлены на финансирование программы "зелёных" инвестиций в рамках Green Financing Framework (GFF) компании.

Проект предусматривает строительство нового завода по производству кальциево-алюминатного цемента и реализацию мер по декарбонизации существующих производственных мощностей на заводе в Мерсине.

Согласно банку, проект полностью соответствует целям перехода к "зелёной" экономике, включая повышение энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии и сокращение доли клинкера в производстве цемента за счёт альтернативного сырья.

Эта программа инвестиций в декарбонизацию полностью поддерживает переход к зелёной экономике за счёт развития производства экологически чистых видов цемента (в частности, кальций-алюминатного цемента — CAC), внедрения возобновляемых источников энергии, повышения тепловой эффективности и снижения доли клинкера в составе цемента за счёт использования альтернативного сырья.

"Инвестиции в строительство нового завода по производству CAC позволят сократить потребление топлива и энергии. Таким образом, проект классифицируется как на 74% соответствующий принципам Перехода к зелёной экономике (GET) и таксономии ЕС по смягчению последствий изменения климата, поскольку он обеспечит и продемонстрирует значительное снижение выбросов парниковых газов на протяжении всего жизненного цикла.

Кроме того, проект включает создание новой программы стажировок для развития технических и “зелёных” производственных навыков в сотрудничестве с местными образовательными учреждениями. Он также получил статус Gender SMART, поскольку способствует расширению экономических возможностей женщин в традиционно мужской цементной отрасли", - говорится в информации.

Отмечается, что общий объем проекта составит 57 миллионов евро.