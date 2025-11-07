Чистые требования ЦБА к банкам и НБКО выросли за месяц

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 1 октября текущего года чистые требования Центрального банка Азербайджана (ЦБА) к банкам и небанковским кредитным организациям (НБКО) составили 8,757 млрд манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, этот показатель увеличился на 683,7 млн ​​манатов, или на 8,5% по сравнению с месяцем ранее.

При этом чистые требования сократились на 859,6 млн манатов, или на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что на 1 сентября 2025 года чистые требования ЦБА к банкам и небанковским кредитным организациям составили 8,073 млрд манатов, а на 1 октября 2024 года — 9,616 млрд манатов.