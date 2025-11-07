Сахиль Бабаев назвал причину роста ненефтяных доходов бюджета Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2026 году 57% государственного бюджета и 63% сводного бюджета Азербайджана будут сформированы за счет ненефтяных доходов. Однако связывать этот рост с повышением налогов - ошибочно.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, по правам человека и по региональным вопросам.

Министр заявил, что первым источником роста является рост самого ненефтяного ВВП.

"В следующем году прогнозируется рост ненефтяного ВВП примерно на 10% в номинальном выражении и на 5% в реальном. Налоги взимаются с номинальных показателей. Прежде всего, доходы увеличиваются, поскольку растет сам ВВП. Доля налогов в ВВП всегда учитывается.

Если в этом году соотношение ненефтяных налогов к ВВП составляет 12,9%, то в следующем году этот показатель составит 13,1%. Рост составляет всего 0,2%, поэтому говорить о серьезном повышении налогов неправильно", - отметил он.

С. Бабаев подчеркнул, что в налоговом пакете предусмотрены десятки различных новых льгот.

«В документе отражены широкие льготы, связанные с развитием местного производства и сельского хозяйства. В частности, в Нахчыване лимит упрощенного налога увеличивается с 200 тысяч до 400 тысяч манатов. Также предусмотрены льготы, касающиеся безналичных операций.

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов остаётся подоходный налог с доходов от работы по найму. Для большинства работников, получающих до 2500 манатов, ставка составит 3%. Это значительная налоговая льгота. Если бы правительство не внесло это предложение, с января 2026 года к таким доходам применялась бы ставка 14%. Таким образом, налоговая нагрузка на экономику не увеличилась", - заключил министр.

