США будут содействовать развитию Среднего коридора - Джон Хербст о повестке саммита C5+1

БАКУ /Trend/ – Сегодня в Вашингтоне пройдет второй саммит в формате «Центральная Азия – США» (C5+1), в котором впервые примет участие Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Ожидается, что основное внимание будет уделено расширению инвестиционного и торгового сотрудничества, развитию сфер критически важных и редкоземельных минералов, а также укреплению взаимодействия по всем ключевым направлениям.

По оценкам экспертов, значительная часть повестки будет посвящена развитию транспортной взаимосвязанности в Центральной Азии, учитывая ее стратегическую роль для торговли и экономического роста.

“Транспортная взаимосвязанность станет одной из ключевых тем на саммите C5+1", - заявил в беседе с Trend бывший посол США в Узбекистане и Украине, директор Центра политики Евразии Atlantic Council Джон Хербст.

По его словам, главной проблемой региона остается отсутствие выхода стран Центральной Азии к морю:

“Это серьезное ограничение для полноценного участия в глобальной экономике. Казахстан, а также другие государства региона и Азербайджан проявляют большой интерес к развитию Среднего коридора”, - отметил дипломат.

Хербст подчеркнул, что Средний коридор обладает огромным экономическим потенциалом, однако требует высокой степени координации между правительствами стран-участниц.

“США понимают его важность как для собственных интересов, так и для американского бизнеса. Вашингтон будет использовать свой значительный потенциал, чтобы содействовать реализации этого проекта”.

Говоря об энергетическом сотрудничестве, он напомнил, что именно американская нефтяная компания заключила так называемую “сделку века” в 1990-х годах с Казахстаном по освоению его крупнейших нефтяных ресурсов, подчеркнув, что взаимодействие в этой сфере имеет прочную историю.

“Уверен, десятки, если не сотни американских компаний будут заинтересованы в новых возможностях в Центральной Азии и в поддержке администрации Трампа для реализации дальнейших взаимовыгодных проектов”, - заявил Хербст.

Он также отметил, что хотя США напрямую не участвуют в коммерческих сделках, но создают благоприятную среду для их заключения.

По словам дипломата, важным достижением Центральной Азии стало формирование пяти независимых и стабильных государств, при этом регион в целом избежал крупных конфликтов, за исключением гражданской войны в Таджикистане в 1990-х годах:

«Страны Центральной Азии, как и США, заинтересованы в сохранении стабильности», - подчеркнул он.

Хербст также указал на продолжающееся сотрудничество США с Узбекистаном и Таджикистаном по укреплению пограничной безопасности и выразил готовность Вашингтона усиливать взаимодействие с любым государством региона в сфере противодействия терроризму.

При этом, по оценке эксперта, экономическая повестка все же останется в центре внимания саммита, хотя и вопросы безопасности будут обсуждаться.

Хербст отметил, что участие Президента США является сигналом серьезной заинтересованности Вашингтона в развитии партнерства с Центральной Азией.

“Насколько можно судить по заявлениям администрации, акцент будет сделан на инвестициях, торговле, развитии сфер критически важных и редкоземельных минералов, а также на расширении взаимодействия США и стран региона по всем этим направлениям. Считаю, что это отличная повестка дня”, - подчеркнул дипломат.

По его словам, оценить результаты саммита можно будет по конкретным достижениям: новым бизнес-сделкам и инвестициям, межправительственным соглашениям в сфере безопасности, а также рамочным договоренностям, направленным на развитие торговли и инвестиций.