В ЕБРР рассказали о реализации совместных с МБР инвестпроектов в Центральной Азии (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В мире, сталкивающемся со все более сложными вызовами в области развития, многосторонние банки развития (МБР) объединяют усилия для усиления своего коллективного влияния, и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) находится на переднем крае этих усилий.

В эксклюзивном интервью Trend управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан подчеркнул, что у МБР есть схожие задачи и пересекающиеся инициативы.

"В 2024 году десять МБР, включая ЕБРР, объявили о совместных шагах по повышению эффективности работы как системы и увеличению отдачи и масштабов своей работы для решения неотложных задач в области развития", - сказал глава по региону. Это сотрудничество было официально оформлено в соответствии с дорожной картой реформы МБР, одобренной лидерами G20 и направленной на решение региональных и глобальных проблем, создание рабочих мест и продвижение к достижению целей устойчивого развития (ЦУР).

Помимо коллективных инициатив, ЕБРР также налаживает двусторонние партнерские отношения с другими институтами развития. "У нас есть меморандум о взаимопонимании с Группой Всемирного банка, направленный на укрепление сотрудничества и совместное, более эффективное реагирование на глобальные вызовы", - сказал Озхан.

Одним из ключевых примеров является рамочное соглашение о совместном финансировании с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), которое упрощает процедуры совместного финансирования проектов. "Такие соглашения значительно ускоряют подготовку инвестиционных проектов и их реализацию и, таким образом, обеспечивают больший эффект для развития в таких областях, как зеленая экономика, цифровизация и инклюзивность", - пояснил он.

Эти партнерские отношения уже принесли конкретные результаты по всей Центральной Азии. Совместно с АБИИ ЕБРР профинансировал первое крупное государственно-частное партнерство (ГЧП) в секторе здравоохранения региона - многопрофильную больницу на 630 коек в Казахстане. Совместно с Азиатским банком развития (АБР) ЕБРР поддержал модернизацию жизненно важной автомагистрали в Хатлонской области Таджикистана.

Сотрудничество с Международной финансовой корпорацией (IFC) также принесло значительный эффект. "Мы совместно инвестировали в первый цифровой банк Узбекистана, TBC UZ, и поддержали строительство нового терминала аэропорта в Алматы", - сказал Озхан.

В Казахстане ЕБРР в партнерстве с Исламским банком развития совместно профинансировал строительство 66-километровой кольцевой автодороги БАКАД вокруг Алматы - крупнейшего проекта ГЧП в стране и в регионе Центральной Азии в целом. Это же партнерство также поставило солнечную электростанцию мощностью 200 МВт и аккумуляторную систему накопления энергии (BESS) мощностью 501 МВтч в Ташкентской области Узбекистана.

Другим важным проектом, совместно финансируемым ЕБРР и АБР, является модернизация Алматинской ТЭЦ-2. "Этот проект способствует полной замене угля природным газом и окажет непосредственное воздействие на улучшение окружающей среды и качества воздуха", - отметил представитель банка.

Финансирование борьбы с изменением климата также находится в центре внимания. На конференции COP29 в Баку МБР выступили с совместным заявлением, в котором изложили финансовые обязательства по поддержке амбициозных целей в области изменения климата. По словам Озхана, по оценкам МБР, их ежегодное коллективное финансирование борьбы с изменением климата для стран с низким и средним уровнем дохода достигнет 120 миллиардов долларов к 2030 году, включая 42 миллиарда долларов на адаптацию, с целью привлечения 65 миллиардов долларов из частного сектора.

Помимо финансирования, МБР участвуют в совместной политической работе по таким вопросам, как декарбонизация, правовая реформа, развитие рынка капитала и поддержка приватизации. "Благодаря этому сотрудничеству мы не только увеличиваем инвестиции, но и укрепляем институты и оказываем реальное, долгосрочное влияние на местах", - резюмировал Озхан.