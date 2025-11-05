Среднемесячный размер пенсии по возрасту в Азербайджане планируется увеличить до 629 манатов – министр

БАКУ/Trend/ – Средства, выделяемые на финансирование трудовых пенсий на 2026 год в Азербайджане, планируется увеличить по сравнению с утвержденными расходами на 2025 год на 782,4 млн манатов, или на 10,9%.

Как передает Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев в ходе обсуждения законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год» на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству и по труду и социальной политике.

Министр сообщил, что 81,2% этой суммы, или 635,6 млн манатов, приходится на расходы по индексации, а остальная часть – на расходы, связанные с финансированием размеров вновь назначенных и пересчитанных пенсий.

«Согласно прогнозным показателям, индексация на 2026 год запланирована на уровне около 9,2%, при этом средний размер пенсии увеличится еще на 9,2% и составит 590 манатов, а размер пенсии по возрасту достигнет 629 манатов», - отметил А.Алиев.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!