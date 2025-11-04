Правила расчета ненефтегазовых доходов должны быть усовершенствованы - Счетная палата Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Правила расчета ненефтегазовых доходов в Азербайджане должны быть усовершенствованы.

Как сообщает Trend, об этом сегодня сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов в ходе обсуждения законопроекта «О государственном бюджете на 2026 год» в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По его словам, прогнозируемый объем ненефтегазовых доходов используется при расчете соответствующих показателей бюджетного правила, а также при определении обеспеченности бюджетных расходов устойчивыми источниками доходов.

В. Гюльмамедов отметил, что впервые в пояснительном документе представлены среднесрочные прогнозы по обеспеченности текущих расходов ненефтегазовыми доходами. "Мы также считаем, что при расчете ненефтяных доходов следует учитывать методологические требования, применяемые в международной практике, и внести в закон «О бюджетной системе» уточнения в этом направлении», - сказал он.

