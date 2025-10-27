Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Вашингтон ждет лидеров Центральной Азии. Какие планы Президента Трампа стоят за встречей?

Экономика Материалы 27 октября 2025 12:44 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ

Марьяна Ахмедова
БАКУ /Trend/ - 6 ноября 2025 года в Вашингтоне пройдет второй саммит в формате "Центральная Азия - США" (C5+1), который станет первой встречей лидеров региона с участием Президента Дональда Трампа.

Формат C5+1, созданный в 2015 году, изначально был ориентирован на вопросы безопасности и борьбы с терроризмом, однако за последние годы акценты сместились в сторону экономического и инфраструктурного сотрудничества. При этом саммит совпадает с периодом активизации дипломатической и коммерческой работы США в регионе: визиты спецпредставителей, переговоры по крупным энергетическим и транспортным проектам, а также недавние сделки с участием американских компаний задают динамику для важных проектов и соглашений в Вашингтоне.

Во время встречи с представителями американского бизнеса в Нью-Йорке Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость стратегического партнерства с США: "Мы искренне гордимся достижениями в нашем экономическом сотрудничестве. Сегодня в нашей стране успешно работают более 630 американских компаний, включая Chevron, ExxonMobil, Boeing, Visa, Mastercard, Meta, Wabtec и Citibank".

Глава государства также отметил, что Казахстан рассматривает США как стратегического партнера и разделяет цели политики Трампа по защите мира, безопасности и традиционных ценностей.

За десять лет существования формата C5+1 страны Центральной Азии и США постепенно трансформировали свои приоритеты. Если в 2010-х ключевыми оставались вопросы безопасности, в том числе ситуация в Афганистане, то к 2025 году диалог стал гораздо более широким: инфраструктура, инвестиции, добыча критических минералов и развитие «зеленой» энергетики.

Прошлый саммит в сентябре 2023 года показал готовность сторон идти дальше: обсуждались меры по укреплению деловой среды, создание платформы для частного сектора, а также диалог по освоению минеральных ресурсов Центральной Азии. Теперь акцент смещается на конкретные проекты и инвестиции, что отражает растущий интерес США к региону как к стратегическому партнеру в экономике и энергетике.

Политическая часть саммита будет сосредоточена на региональной безопасности, борьбе с терроризмом и поддержке стабильности. Визиты спецпредставителей США Серджио Гора и заместителя госсекретаря Кристофера Ландау в Казахстан и Узбекистан на этих днях показывают серьезность подготовки к встрече.

Экономическая часть встречи обещает стать ключевой. США и страны региона уже реализуют крупные проекты. Один из ярких примеров - соглашение Wabtec и Казахстана на сумму 4,2 миллиарда долларов по поставке 300 локомотивов серии Evolution и длинномерных поездов с долгосрочной сервисной поддержкой. Сделка направлена на масштабную модернизацию железнодорожного сектора и укрепление технологического потенциала страны. С 2009 года на казахстанском заводе Wabtec произведено более 600 локомотивов для Национальной железнодорожной компании и на экспорт, при этом уровень локализации производства достиг 45%.

Как сообщил Trend источник в Wabtec, в рамках соглашения планируется поставка в Казахстан 300 грузовых локомотивов, а поставки и сопутствующие услуги будут осуществляться примерно в течение 15 лет. "Поскольку эти локомотивы будут эксплуатироваться в Казахстане, они должны пройти сертификацию по местным стандартам ГОСТ и соответствовать последним требованиям по выбросам вредных веществ, которые отличаются от норм США или Европы", - отметили в компании.

Узбекистан в 2025 году также активно сотрудничает с американскими компаниями: Schlumberger, Baker Hughes и Air Products реализуют проекты в энергетике общей стоимостью 3-4 миллиарда долларов, включая модернизацию газотранспортной инфраструктуры. Дополнительно в регионе развивается сотрудничество по критическим минералам: США и Узбекистан подписали меморандум по разведке, разработке и локальной переработке стратегических ресурсов.

На саммите особое внимание будет уделено развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, также известного как Средний коридор. США заинтересованы в продвижении логистики через Казахстан, Азербайджан и Узбекистан, что не только укрепляет экономические связи, но и создает дополнительные стимулы для интеграции региона в глобальные торговые цепочки.

США готовы предложить технологии и инвестиции в чистую энергетику и модернизацию сетей. При этом интерес к критическим минералам связан с глобальным спросом на «зеленые» технологии. Риски остаются: контракты с российскими или китайскими компаниями, а также политические условия стран региона могут замедлить реализацию проектов.

Вероятно, что по итогам саммита стороны смогут договориться о широком спектре инвестиций и конкретных проектов, охватывающих транспорт, энергетику и добычу критических минералов. Такие решения могли бы стать заметным шагом к углублению экономической интеграции региона и укреплению роли США как стратегического партнера стран Центральной Азии. В то же время страны региона продолжают сохранять многовекторный подход, учитывая экономические и политические интересы России и Китая, что добавляет дополнительный слой стратегической гибкости к их сотрудничеству с США.

Саммит C5+1 станет важным испытанием для американо-центральноазиатских отношений в новой эпохе. Если сторонам удастся объединить политическую стабильность с реализацией экономических проектов, встреча в Вашингтоне может стать отправной точкой для долгосрочного стратегического и коммерческого партнерства, задав новый вектор развития отношений на годы вперед. В то же время она позволит США, под руководством Президента Дональда Трампа, продвигать свои стратегические цели в Центральной Азии - укрепление безопасности, продвижение экономических инициатив и развитие регионального влияния через инвестиции и инфраструктурные проекты.

