...
Чистые финансовые активы Азербайджана увеличились за январь-сентябрь

Экономика Материалы 16 декабря 2025 11:20 (UTC +04:00)
За первые девять месяцев текущего года чистые финансовые активы Азербайджана заметно выросли за счёт различных видов инвестиций.
Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - За первые девять месяцев текущего года чистые финансовые активы Азербайджана увеличились на 4,5 миллиарда долларов США. Этот показатель сформировался за счет прямых инвестиций, направленных за рубеж (1 миллиард долларов США), портфельных инвестиций (1,3 миллиарда долларов США) и прочих инвестиций (2,2 миллиарда долларов США).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

"В отчетном периоде чистые финансовые обязательства страны увеличились на 415,9 миллиона долларов США, что сформировалось за счет прямых инвестиций, привлеченных из-за рубежа (305,2 миллиона долларов США), нефтяного бонуса (450,2 миллиона долларов США), портфельных инвестиций (33,7 миллиона ​​долларов США) и прочих инвестиций (304,6 миллиона долларов США)", — отмечается в сообщении.

