Обнародован профицит внешнеторгового баланса Азербайджана за 9 месяцев

БАКУ/Trend/ - За девять месяцев 2025 года в Азербайджане внешнеторговый оборот составил 30,8 миллиарда долларов.

Ппри этом профицит в нефтегазовом секторе составил 14 миллиардов долларов, покрыв дефицит в размере 8,4 миллиарда долларов в ненефтегазовом секторе. В результате за отчетный период во внешнеторговом балансе был зафиксирован профицит в размере 5,6 миллиарда долларов, сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

"За первые 9 месяцев 2025 года Азербайджан вел торговые отношения со 179 странами мира. На страны СНГ приходилось 12,1% внешней торговли, а на другие зарубежные страны - 87,9%", - говорится в информации.

