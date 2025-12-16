Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

БАКУ/Trend/ - Начало работу очередное пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Trend, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:

1. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством национальной обороны Турецкой Республики о взаимном укреплении военной безопасности».

2. Законопроект Азербайджанской Республики о присоединении к «Соглашению о спасении космонавтов, возвращении космонавтов и возвращении объектов, запущенных в космическое пространство».

3. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда о воздушном сообщении».

4. Законопроект Азербайджанской Республики о «Транспортно-экспедиционной деятельности» (третье чтение).

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс торгового мореплавания Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О транспорте» и «Об автомобильном транспорте» (третье чтение).

6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О защите прав потребителей», «Об охране окружающей среды», «О государственной пошлине», «Об аккредитации в области оценки соответствия» и «О стандартизации» (третье чтение).

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О государственной пошлине» и «О государственном реестре недвижимого имущества» (первое чтение).

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики (первое чтение).

9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О социальном страховании» и «О государственной службе» (первое чтение).

10. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний, в законы Азербайджанской Республики «О профессиональных союзах», «О социальном страховании», «О статусе муниципалитетов», «О социальной защите детей, лишенных родительской опеки», «О борьбе с туберкулезом в Азербайджанской Республике», «О наркологической службе и контроле», «О молодежной политике», «О прожиточном минимуме», «Об адресной государственной социальной помощи», «Об обеспечении гендерного (мужского и женского равенства)», «О страховании от безработицы», «О правах лиц с инвалидностью», «О занятости» и «О Счетной палате» (первое чтение).

