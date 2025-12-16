Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Проходит VIII Съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана (ФОТО)

Политика Материалы 16 декабря 2025 10:50 (UTC +04:00)
Проходит VIII Съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Проходит VIII Съезд Конфедерации профсоюзов Азербайджана.

Как сообщает Trend, помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов зачитал обращение главы государства Ильхама Алиева к участникам Съезда.

Отметим, что помимо делегатов съезда, в мероприятии также принимают участие представители государственных и неправительственных организаций, руководители профсоюзов международных организаций и ряда стран.

