Азербайджан внедряет ежегодную оценку качества и безопасности электронных госуслуг

БАКУ/Trend/ - 9 декабря Кабинет министров Азербайджана утвердил «Правила организации и предоставления электронных услуг, а также организации и деятельности государственных информационных ресурсов и систем». Новое Правило предусматривает оценку качества, безопасности и эффективности государственных информационных систем и ресурсов, а также электронных услуг, предоставляемых государственными учреждениями, на основе единых критериев.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Агентство инноваций и цифрового развития.

Согласно информации, процесс оценки будет проводиться один раз в год и будет включать такие этапы, как подача заявки, обработка и представление результатов, и будет осуществляться на основе ключевых критериев, таких как доступность, управление данными, интеграция и безопасность. Результат оценки будет рассчитываться по 5-балльной системе, а оцениваемому учреждению будет выдаваться сертификат о текущем состоянии и областях для улучшения. Оценку будет проводить Министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно Правилу, будут проведены проверки функциональности и удобства использования электронных услуг, собраны отзывы пользователей, проведены выездные проверки, а также проверена точность и доступность данных. Государственные органы обязаны предоставить информацию, необходимую для оценки, и принять соответствующие меры по устранению выявленных недостатков.

Сводный годовой отчет об оценке будет представлен Президенту Азербайджанской Республики до 1 марта следующего года, а результаты будут опубликованы на официальном интернет-ресурсе.

Внедрение нового Положения позволит повысить качество цифровых услуг, обеспечить надежность и стабильность государственных информационных систем, а также усовершенствовать стандарты цифрового государственного управления.