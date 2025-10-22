Замминистра обнародовал объем инвестиций Азербайджана в экономику тюркоязычных государств

БАКУ/Trend/ - За последние годы Азербайджан инвестировал более 20 миллиардов долларов в экономику тюркоязычных государств.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель министра финансов Азер Байрамов в ходе выступления на научно-практической конференции «Экономические основы государственного суверенитета и экономической независимости», посвященной «Году Конституции и суверенитета», прошедшей в Комитете по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

А. Байрамов отметил, что создание Турецкого инвестиционного фонда предусмотрено в целях расширения инвестиционных возможностей стран-членов Организации тюркоязычных государств (ОТГ), обеспечения доступа на рынок страны для реализации совместных проектов, развития внутрирегиональной торговли и поддержки экономической активности.

«В то же время, в последние годы с членами ОТГ на двусторонней основе были созданы Азербайджано-Узбекский инвестиционный фонд для финансирования совместных проектов, связанных с производством экспортоориентированной продукции и сферами, представляющими взаимный интерес, а также Азербайджано-Кыргызский фонд развития для поддержки экономического сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном, моделирования и развития экономических интересов сторон», - подчеркнул замминистра.

