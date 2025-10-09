Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за то, что он лично держит под контролем ситуацию в связи с катастрофой самолета AZAL

Политика Материалы 9 октября 2025 16:27 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Владимира Путина за то, что он лично держит под контролем ситуацию в связи с катастрофой самолета AZAL
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

ДУШАНБЕ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за то, что он лично держит под контролем ситуацию в связи с катастрофой самолета AZAL, сообщает в четверг Trend.

«Хотел бы поблагодарить Вас за то, что Вы лично держите эту ситуацию под контролем. <...> Вы лично контролируете ход следствия, и у нас не было сомнений, что оно объективно во всем разберется. Поэтому хотел бы еще раз выразить благодарность, что Вы сочли нужным на нашей встрече именно осветить этот вопрос», - сказал, в частности, глава государства.

Лента

Лента новостей

Читать все новости