Политика Материалы 9 октября 2025 16:50 (UTC +04:00)
Президент России надеется на продолжение отношений с Азербайджаном в духе союзничества
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Ляман Зейналова
ДУШАНБЕ/ Trend/ - Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым выразил надежду на продолжение отношений между Москвой и Баку в духе союзничества.

Как сообщает Trend, российский лидер, в часности, сказал: «Я надеюсь, что это сотрудничество будет не просто восстановлено, а продолжится в духе наших отношений, в духе нашего союзничества. Мы никогда об этом не забываем, помним о том договоре, который был не так давно подписан, и со своей стороны будем делать все для того, чтобы реализовывать все его основные положения».

