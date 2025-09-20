В рамках празднования Дня города в Ханкенди представлена оперетта "Аршин мал алан" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках празднования Дня города в Ханкенди в Карабахском университете состоялся показ знаменитой оперетты великого композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" в исполнении Азербайджанского государственного академического музыкального театра, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

Оперетта "Аршин мал алан", написанная в 1913 году, считается одним из шедевров азербайджанского музыкального театра. В центре произведения - искренняя история любви Аскера и Гюльчохры. Оперетта является художественным выражением новой мысли, борьбы за свободу и любовь против устаревших традиций, существовавших в азербайджанском обществе в начале XX века.

Благодаря прекрасной музыке и запоминающимся образам, оперетта "Аршин мал алан" с момента своего создания неоднократно ставилась различными режиссерами.

Показ оперетты в родном Карабахе в юбилейный год Узеира Гаджибейли является выражением уважения к наследию великого музыканта.

Режиссер-постановщик спектакля - Эльвин Мирзоев, режиссер по восстановлению - Ахад Гаджиев, дирижёр-постановщик - заслуженный деятель искусств Назим Гаджиалибеков, художник-постановщик - заслуженный художник Набат Самедова, балетмейстеры-постановщики - заслуженные артисты Закир и Елена Агаевы, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов.

Главные роли исполнили заслуженные артисты Наргиз Керимова (Гюльчохра), Нахида Оруджева (Джахан-хала), Акбер Ализаде (Сулейман бек), Азизага Азизов (Султан бек), Самедзаде Хасиев (Аскер), Мехрибан Залыева (Ася), Ульвия Алиева (Телли) и Эльхан Исмайлов (Вели).

Спектакль был встречен овациями зрителей.

Отметим, что в этом году распоряжением Президента Ильхама Алиева отмечается 140-летие со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли многочисленными мероприятиями. Этот юбилей также отмечается в рамках XVII Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, который проходит с 18 по 28 сентября при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!