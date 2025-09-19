Иранская Arfa Iron and Steel увеличила производство

БАКУ /Trend/ - За 5 месяцев текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) объем производства иранской металлургической компании Arfa Iron and Steel увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 20 марта по 21 августа 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на компанию Arfa Iron and Steel.

Согласно информации, за 5 месяцев объем производства компании составил 329 тыс. тонн. За аналогичный период прошлого года это были 285 тыс. тонн.

За 5 месяцев объем продаж продукции компании составил около 333 тыс. тонн. Из них около 45 тыс. тонн было экспортировано.

За 5 месяцев доход компании от продаж составил 100 трлн риалов (около 174 млн долларов США). Это на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За аналогичный период прошлого года он составил 69,5 трлн риалов (около 121 млн долларов США).

В 5-м месяце (с 23 июля по 22 августа 2025 года) объем производства компании Arfa Iron and Steel составил 58,3 тыс. тонн. В том же месяце прошлого года (с 22 июля по 21 августа 2024 года) объем производства компании составил 4,8 тыс. тонн. Это свидетельствует об увеличении объема производства более чем в 12 раз.

Следует отметить, что компания Arfa Iron and Steel базируется в провинции Йезд в Иране. Компания имеет потенциал для производства 800 тыс. тонн стали и 1,2 млн тонн железорудного концентрата в год.

Потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год.