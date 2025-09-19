ТОП-10 стран по объёму товарооборота с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - За январь-август этого года Азербайджан осуществил торговые операции со 173 зарубежными странами на сумму 32,118 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, товарооборот составил 15,2 миллиарда долларов США по экспорту и 13,6 миллиарда долларов США по импорту. В годовом выражении экспорт снизился на 5,4%, а импорт вырос на 26,1%.

В итоге по внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 1,6 миллиарда долларов, что в 3,3 раза меньше по сравнению с прошлым годом.

В отчетном периоде Азербайджан больше всего торговал с Италией. Так, за первые 8 месяцев текущего года товарооборот между Азербайджаном и этой страной составил 8,3 миллиарда долларов США. Это означает, что торговля с Италией занимает 25,86% в общем торговом обороте Азербайджана.

Второе место в списке занимает Турция с товарооборотом в 3,8 миллиарда долларов, а третье — Россия с торговыми операциями на сумму 3,3 миллиарда долларов.

Представляем список ТОП-10 стран, с которыми Азербайджан вел торговые операции за январь-август этого года: