Инвестиции Азербайджана в Израиль превысили $0,5 млрд в связи с проектом «Тамар»

БАКУ /Trend/ - Инвестиции Азербайджана в Израиль превысили полмиллиарда долларов в связи с газовым проектом «Тамар».

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвящённом представлению платёжного баланса.

«Значительная часть инвестиций из Азербайджана в Израиль связана именно с этим проектом. В результате Израиль стал страной, в которую Азербайджан инвестировал больше всего», - отметил он.

Напомним, что 31 января 2025 года SOCAR подписала соглашение с Union Energy о приобретении 10-процентной доли в проекте «Тамар», который является одним из крупнейших газовых месторождений в Средиземноморском бассейне Израиля.

Стоит отметить, что в первые шесть месяцев текущего года Азербайджан направил в иностранную экономику 1,349 млрд долларов прямых инвестиций. В пятёрку стран, получивших наибольшие прямые инвестиции из Азербайджана, вошли Израиль (543 млн долларов), Турция (177 млн долларов), ОАЭ (156 млн долларов), США (78 млн долларов) и Грузия (77 млн долларов).