Стали известны объемы инвестиций в экономику Азербайджана за первое полугодие

БАКУ /Trend/ - В первые шесть месяцев этого года в нефтегазовый и ненефтяной сектора Азербайджана было вложено в общей сложности 3,2 млрд долларов прямых иностранных инвестиций.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвящённом представлению платёжного баланса.

"Крупнейшими инвесторами в страну стали Великобритания, Tурция, Кипр, Швейцария и Иран", - сказал он.

По словам С.Насирова, за тот же период из Азербайджана за рубеж был осуществлён отток капитала в объёме 3,4 млрд долларов, значительная часть которого связана с экспортом сырой нефти и природного газа.

Представитель ЦБА также отметил, что Азербайджан направил 1,349 млрд долларов прямых инвестиций в зарубежные экономики.

«В пятёрку стран, куда было вложено наибольшее количество прямых инвестиций из Азербайджана, вошли Израиль (542 млн долларов), Турция (177 млн долларов), ОАЭ (156 млн долларов), США (77 млн долларов) и Грузия (77 млн долларов)», — добавил он.