Узбекистан инициирует снятие торговых барьеров и рост инвестиций в ШОС

Экономика Материалы 1 сентября 2025 15:37 (UTC +04:00)
Узбекистан инициирует снятие торговых барьеров и рост инвестиций в ШОС
Фото: Пресс-служба Президента Республики Узбекистан

Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ Необходимо консолидировать усилия для устранения торговых барьеров, сближения стандартов, а также для активного развития промышленной кооперации и внедрения инноваций.

Как передает Trend, об этом заявил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на встрече в формате «ШОС плюс».

«В целях запуска эффективной площадки для бизнес-диалога с привлечением всех заинтересованных партнёров мы предлагаем ежегодно проводить инвестиционный форум “ШОС Инвест”. Первый форум мы готовы организовать уже в следующем году в Узбекистане», – отметил глава государства.

Кроме того, по словам Президента, страны ШОС обладают огромным научно-техническим потенциалом, который способен обеспечить серьёзный прорыв в таких передовых сферах, как искусственный интеллект, большие данные, робототехника, биоинженерия и альтернативная энергетика.

В качестве практического шага Президент предложил создать Сеть инновационно-технологических хабов ШОС, которая станет платформой для генерации новых идей и эффективного трансфера технологий.

