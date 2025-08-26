Иран сократил объем импорта продукции из Грузии

БАКУ /Trend/ - За четыре месяца текущего иранского года (21 марта-22 июля 2025 г.) объем импорта продукции в Иран из Грузии снизился на 54,4 процента в стоимостном выражении и на 63,4 процента в весовом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (20 марта-21 июля 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенной администрации Ирана.

Согласно статистике, за четыре месяца объем импорта продукции Ираном из Грузии составил около 7,43 тысячи тонн на сумму примерно 23,7 миллиона долларов.

В статистике говорится, что за аналогичный период прошлого года Иран импортировал из Грузии 20,3 тысячи тонн продукции на сумму 52 миллиона долларов.

Основными товарами, импортируемыми Ираном из Грузии, стали сельскохозяйственная продукция, древесина, различные виды оборудования и запчастей и другие товары.

Согласно статистике, за четыре месяца торговый оборот Ирана с Грузией составил 89,4 миллиона долларов при объёме в 160 тысяч тонн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 30,3 процента в стоимостном выражении и на 20,3 процента в весовом.

Добавим, что по данным статистики Таможенной администрации Ирана, за четыре месяца текущего иранского года в страну было импортировано продукции на сумму 17,6 миллиарда долларов США при объеме 12,2 миллиона тонн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет снижение на 14,2 процента в стоимостном выражении и на 3,23 процента по весу.

Отметим, что в Иране при импорте продукции основное внимание уделяется ввозу необходимых товаров для нужд страны, при этом на импорт продукции, производимой внутри страны, накладываются определённые ограничения.