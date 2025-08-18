Экспорт несырьевых товаров Азербайджана в январе-июле вырос

БАКУ/Trend/ - В январе-июле этого года стоимость экспорта несырьевых товаров Азербайджана превысила 2 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство по поощрению экспорта и инвестиций – AZPROMO.

По данным агентства, за первые семь месяцев 2025 года экспорт несырьевых товаров Азербайджана составил 2,1 миллиарда долларов США, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Только в июле текущего года стоимость экспорта несырьевых товаров составила 333,9 миллиона долларов США, что на 20% больше по сравнению с прошлым годом.