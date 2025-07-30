Обсуждены вопросы повышения деловой активности на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО) (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - В министерстве экономики Азербайджана состоялось первое заседание подгрупп - по экономическому росту и по интеграции экономики территорий в местные и международные цепочки создания стоимости для устойчивого заселения.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, в мероприятии приняли участие руководящие должностные лица минэкономики и других государственных структур.

"Министр экономики, руководитель подгрупп Микаил Джаббаров рассказал на заседании о реализации Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы, реализуемой в соответствии с национальными приоритетами, и I Государственной программы "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Было отмечено, что к концу 2024 года уровень выполнения мероприятий, предусмотренных Стратегией, достиг 78 процентов. В результате ВВП по ненефтегазовому сектору ежегодно рос в среднем на 6,6 процента, а в целом - в 1,2 раза. Доля ненефтегазового сектора в ВВП выросла с 61,6 процента в 2021 году до 67,8 процента в 2024 году.

Уровень реализации I Государственной программы "Большого возвращения" в 2024 году составил 74 процента. До конца прошлого года в рамках Программы было выделено 21,6 миллиарда манатов. На освобожденных территориях созданы два промышленных парка с 55 предприятиями. Для бизнеса применяются льготы и освобождения. Начат экспорт продукции, производимой предприятиями, действующими в регионе.

На мероприятии была представлена информация о приоритетах, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития на 2027-2030 годы, основных направлениях деятельности по II Государственной программе "Большого возвращения". Отмечена важность разработки эффективных механизмов диверсификации экономики, активного стимулирования инвестиций, развития частного сектора, повышения деловой активности на освобожденных от оккупации территориях, совершенствования экспортно-ориентированной модели роста.

Состоялись презентации и обсуждения деятельности подгрупп. Подгруппа по экономическому росту обеспечит подготовку документа по реализации новой стратегии "Устойчивый и высокий экономический рост", "Сбалансированное развитие столицы и регионов", а подгруппа по интеграции экономики территорий в местные и международные цепочки создания стоимости для устойчивого заселения - документа по осуществлению деятельности по повышению экономической активности на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в сообщении ведомства.

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