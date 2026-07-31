Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Baku Resort & Spa на берегу озера Иссык-Куль (ФОТО/ВИДЕО)

ЧОЛПОН-АТА /Trend/ - 31 июля в Кыргызстане, на берегу озера Иссык-Куль, состоялось открытие пятизвездочного отеля Baku Resort & Spa.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, в мероприятии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и первая леди Зироатхон Мирзиёева, Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Управляющий делами Президента Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде проинформировал глав государств и первых леди об отеле, построенном в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области.

Было отмечено, что Baku Resort & Spa построен в рамках Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об инвестициях в строительство пятизвездочного отеля на берегу озера Иссык-Куль, подписанного в Бишкеке в 2023 году.

Отель, занимающий общую площадь более 17 гектаров, спроектирован как уникальное пространство, где гармонично сочетаются архитектура, культура, искусство, гастрономия, оздоровление и отдых.

В комплексе насчитывается 111 номеров и 10 коттеджей, позволяющих принять 330 гостей.

На начальном этапе в отеле планируется обеспечить рабочими местами 255 человек, часть из которых – граждане Азербайджана.

Здоровье и отдых – одно из ключевых направлений концепции отеля. В распоряжении гостей будут предназначенные для круглогодичного отдыха крытый и открытый бассейны, аквапарк и пляж.

Гастрономия составляет неотъемлемую часть деятельности отеля. Здесь будет продемонстрировано все богатство азербайджанских кулинарных традиций. В различных ресторанах отеля будут подаваться блюда национальной кухни, включая традиционные азербайджанские завтраки.

С целью создания интересных возможностей для отдыха гостей всех возрастных категорий курорт оснащен широкой развлекательной инфраструктурой: созданы зона для боулинга и других развлекательных игр, кинозал, а также многофункциональная открытая спортивная площадка для различных видов спорта.

В отеле созданы современные условия для проведения международных конференций, корпоративных встреч, а также бизнес- и социальных мероприятий.

Элементы, отражающие красоту Баку и богатое культурное наследие Азербайджана, дарят гостям ощущение гармонии национальных традиций и современности.

Расположение на берегу озера Иссык-Куль – второго по величине высокогорного озера в мире и одной из ценнейших природных жемчужин Кыргызстана, а также высокий туристический потенциал этой территории еще больше повышают значимость отельного комплекса.

Этот регион, окруженный величественными горами Тянь-Шаня, славится красивой природой, богатыми минералами водами и благоприятными возможностями для круглогодичного отдыха, оздоровительного и культурного туризма.

Открытие Baku Resort & Spa не только внесет важный вклад в туристический сектор Иссык-Кульского региона, но и послужит дальнейшему укреплению его позиций как туристического направления.

Реализация этого проекта также способствует развитию азербайджано-кыргызских отношений, основанных на дружбе и братстве.