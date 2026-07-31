Ко Дню азербайджанского языка Мурад Ариф представил "Səni unuda bilmirəm" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ – Певец, композитор и телеведущий Мурад Ариф представил новую работу "Səni unuda bilmirəm" (Не могу тебя забыть), приурочив ее ко Дню азербайджанского алфавита и азербайджанского языка, который отмечается 1 августа. Клип передает эмоциональную атмосферу композиции с помощью современных визуальных решений. Об этом сообщил корреспонденту Trend сам музыкант.

"Для меня особенно символично представить эту лирическую композицию и клип ко Дню азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Язык - это наша память, наша культура и наша идентичность. За годы работы ведущим на телеканалах я всегда выступал за чистоту азербайджанского языка. Более того, хотелось бы отметить, что пока рождаются новые песни на азербайджанском языке, он продолжает жить, развиваться. "Səni unuda bilmirəm" - одна из самых значимых работ в моем творчестве", - отметил исполнитель.

Автором слов и музыки выступил сам артист. Аранжировку подготовил Тарлан Мамедли, а режиссером клипа стал Farhad Ali. "Səni unuda bilmirəm" представляет собой гармоничное сочетание жанров dance-pop и deep house. При создании композиции артист использовал семпл из песни "Tənha", написанной композитором Эльзой Сеидджахан на слова Гюльага Танхи, выразив тем самым свое уважение к авторам и их творчеству.

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