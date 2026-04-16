Названо количество граждан, получивших соцвыплаты в Азербайджане в марте

БАКУ /Trend/ - Число граждан, получивших ежемесячные социальные пособия и пенсии в марте 2026 года, составило 885 774 человека.

Как сообщает Trend, информацию об этом опубликовал Государственный фонд социальной защиты Азербайджана.

Согласно данным, из них 477 929 человек получили ежемесячные социальные пособия, а 407 845 — пенсии.

Следует отметить, что в марте 2025 года число получающих ежемесячные социальные пособия и пенсии составило 861 158 человек.

Из них 459 494 человека получили ежемесячные социальные пособия, а 401 664 человека — пенсии.