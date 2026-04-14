Анар Байрамов назначен исполнительным директором TƏBİB

БАКУ /Trend/ - 14 апреля под председательством главы Наблюдательного совета публичного юридического лица «Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями» (TƏBİB), помощника Президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам Халида Ахадова состоялось заседание Совета.

Об этом Trend сообщили в TƏBİB.

На заседании, руководствуясь пунктом 3.3 указа Президента Азербайджанской Республики №418 от 20 декабря 2018 года, был рассмотрен вопрос назначения на должность исполнительного директора TƏBİB.

Решением Наблюдательного совета исполнительным директором TƏBİB был назначен Анар Байрамов.

Анар Байрамов является выпускником Азербайджанского медицинского университета. В период обучения он был удостоен стипендии имени академика Миргасымова и окончил вуз с красным дипломом. Также он с отличием окончил магистратуру Азербайджанского государственного экономического университета по специальности «Экономика и управление». С 2003 года является доктором философии по медицине.

С 1998 года работал врачом в клинике «MediClub», с 2002 года занимал различные должности в страховой компании «A-Group», также был председателем совета директоров компании. С 2021 года является советником министра труда и социальной защиты населения.

Занимал должность председателя правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 17 апреля 2025 года был назначен на должность заместителя министра труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

С 2006 по 2014 годы был председателем комитета медицинского страхования Ассоциации страховщиков Азербайджана, с 2012 по 2017 годы — президентом Каспийско-европейского финансового клуба, а с 2017 по 2020 годы — руководителем комитета страхования Каспийско-европейского клуба.