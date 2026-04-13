Названо количество мин, обезвреженных за неделю на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Материалы 13 апреля 2026 12:59 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - С 6 по 12 апреля на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 47 противотанковых мин, 144 противопехотные мины, 1 661 неразорвавшийся боеприпас.

Как сообщает Trend, об этом распространило информацию Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 2052,5 гектара территории.

Отметим, что операции по разминированию проводились на территориях Тертерского, Агдеринского, Кяльбаджарского, Агдамского, Ходжалинского, Шушинского, Ходжавендского, Лачинского, Физулинского, Джабраильского, Губадлинского и Зангиланского районов, города Ханкенди а также в освобожденных от оккупации селах Газахского района – Баганис-Айрым, Ашагы-Аскипара, Хейримлы, Гызылгаджылы.

