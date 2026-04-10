В Азербайджане равная оплата труда женщин и мужчин станет обязательной

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане работодатели будут обязаны выплачивать равную заработную плату работникам, выполняющим одинаковую или равноценную работу, независимо от их пола.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, обеспечение равной заработной платы работникам, выполняющим одинаковую или равноценную работу, независимо от их пола, будет считаться основной обязанностью работодателя в сфере трудовых отношений.

Равноценность работы будет определяться работодателем с учетом условий труда, характера трудовой функции и тарифно-квалификационных характеристик, предусмотренных в действующих единых тарифно-квалификационных справочниках.

После обсуждения законопроекта он был вынесен на голосование и принят в первом чтении.