Представлен энциклопедический сборник «Виртуальный Западный Азербайджан»

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась презентация энциклопедического сборника «Виртуальный Западный Азербайджан».

Как сообщает Trend, сборник подготовлен Центром стратегических коммуникаций на основе первоисточников.

Согласно информации, интернет-ресурс, созданный в рамках проекта, состоит из 8 основных разделов, 34 заголовков и 55 подзаголовков. Он охватывает информацию о природно-географических условиях, историческую географию, археологию, этнографию, вопросы политической, социально-экономической, военной и культурной истории Западного Азербайджана от древнейших времен до наших дней.

В исследовании на научной основе представлены анализ политики массового переселения и размещения армянского населения на этих территориях в период царской России и СССР, история этнических чисток, геноцида и депортации из Западного Азербайджана местного азербайджанского населения, целенаправленное изменение азербайджанских топонимов, а также анализ карт, отражающих историческую географию региона.

