Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - 29 декабря в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха ночью составит 1-3° тепла, днем – 6-9° тепла. Атмосферное давление составит около 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80–85 %, днем – 60–65 %.

В регионах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Днем в горах выпадет снег. Местами осадки примут интенсивный характер. В некоторых регионах будет наблюдаться туман.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем — 5-9° тепла, в горах ночью — 5-10° мороза, в высокогорье — 10-15° мороза, днем — 1-6° мороза. В ночные и утренние часы в отдельных горных регионах возможна гололедица.