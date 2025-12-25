Суд по делу граждан Армении продолжился выступлениями обвиняемых с последним словом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 декабря продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Trend, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

Председательствующий на заседании судья З. Агаев сообщил, что судебное заседание продолжается выступлениями подсудимых с последним словом.

Подсудимый Левон Мнацаканян выступил с последним словом. Он сказал, что не согласен с выдвинутыми против него обвинениями и отметил, что не считает себя виновным ни по одному из предъявленных обвинений.

Л. Мнацаканян заявил, что отказывается от показаний, данных на стадии предварительного следствия, и попросил суд учитывать при вынесении решения только сказанное им в зале суда.

Он поблагодарил суд за предоставленную возможность изложить свои мысли в полной мере.

В завершение обвиняемый представил суду текст своих выступлений в течение трех дней, насчитывающий в объеме 51 страницу, для включения в судебные протоколы.

После этого последнее слово предоставлено обвиняемому Аркадию Гукасяну.

Он поблагодарил своих адвокатов за принципиальность и за то, что они защищали его надлежащим образом, и отметил: «Особенно благодарен им за правильный подход к делу с целью выявления истины, а также за их человеческое отношение».

А. Гукасян заявил, что не согласен с доказательствами обвинения и изложил свои контраргументы, подчеркнув, что сторона обвинения представила его работу в газете «Советский Карабах» как преступление, с чем он не согласен. Он пояснил, что был одним из четырех заместителей редакторов газеты, занимался переводом материалов на русский язык и, что в его подчинении тогда находились 16 сотрудников. А. Гукасян сказал, что не считает деятельность газеты преступной.

Он добавил, что ушел из «большой политики» в 2007 году и больше никогда не возвращался.

А. Гукасян заявил, что не признает себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений.

Затем с последним словом выступил подсудимый Бако Саакян.

Он поблагодарил обоих своих адвокатов: «Благодарен им за профессионализм и человеческое отношение. Оценка их позиции по данному обвинительному акту с точки зрения адвокатуры и права может быть признана очень высокой».

Б. Саакян изложил свои контраргументы в отношении заявлений стороны обвинения. По поводу того, что обвинение представило их как преступное объединение, он сказал: «Преступной организации не было и быть не могло».

Обвиняемый также затронул свое участие в оккупации Шуши: «Когда началось судебное следствие, я сказал своему адвокату, что да, есть эпизод, связанный с моим участием в Шуше (имеется в виду участие в оккупации - ред.), и я не могу скрывать это в суде».

Судебный процесс продолжится 26 декабря.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

