Посол Азербайджана в Туркменистане награжден юбилейной медалью (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Посол Азербайджанской Республики в Туркменистане Гисмет Гёзалов награжден Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Об этом сообщили Trend в посольстве Азербайджанской Республики в Туркменистане.

Было отмечено, что в соответствии с Указом Президента Туркменистана № 613 от 24 декабря 2025 года, Гисмату Гёзалову вручены юбилейная медаль «30 лет нейтралитета Туркменистана» и памятный серебряный знак отличия «30 лет постоянного нейтралитета Туркменистана».

Награды были вручены заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым 25 декабря в Ашхабаде в рамках конференции "Международный год мира и доверия: решительные шаги нейтрального Туркменистана".