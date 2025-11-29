На платной дороге в Азербайджане установлены новые радары и камеры видеонаблюдения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На новой автодороге Баку-Губа-госграница с РФ установлены новые радары и камеры видеонаблюдения.

Как сообщает Trend, новые радары и камеры видеонаблюдения пока работают в тестовом режиме.

Процесс установки осуществляет соответствующее подразделение МВД. Установленные на платной дороге радары работают с самой современной «интеллектуальной системой контроля» и обмениваются информацией в режиме реального времени. Это означает, что отслеживается расстояние между радарами, расположенными последовательно на одной дороге, и если водитель превышает скорость между этими двумя точками, система немедленно фиксирует это. Они также рассчитывают среднюю скорость автомобиля на данном маршруте. Основная цель системы — повышение безопасности дорожного движения и предотвращение случаев уклонения от уплаты штрафов.

Согласно информации, радары и специальные технические средства планируется установить примерно в 20 пунктах на 129-километровом платном участке автодороги госграница с РФ. Также обсуждаются предложения по увеличению разрешенной скорости на платной дороге. В настоящее время максимально допустимая скорость на дороге составляет 110 км/ч, согласно законодательству. Знаки, указывающие на ограничение скорости, установлены по всей протяженности дороги, от начальной точки дороги — пункта оплаты «Йени Яшма» — до конечной точки — пункта оплаты «Йени Судур».