На стажировку в Bayraktar Technology Azerbaijan принято 52 человека - Онур Оджак

БАКУ/Trend/ - В прошлом году из 775 заявок, поступивших из Азербайджана, 52 молодых специалиста были приняты на программу стажировки в Bayraktar Technology Azerbaijan, а 15 из них приступили к работе.

Как сообщает Trend, об этом заявил главный технический директор Bayraktar Technology Azerbaijan Онур Оджак на «Ярмарке вакансий в сфере ИКТ 2025» в Баку.

«Мы сотрудничаем с университетами, чтобы этот процесс продолжался здесь в течение всего года, как это было за рубежом, например в Швеции», — добавил О. Оджак.

Он также отметил, что подобные платформы, как "Ярмарка вакансий в сфере ИКТ 2025", где встречаются представители государственных учреждений, университетов и ИКТ сектора имеют большое значение и в Турции:

«Здесь у нас есть возможность совместно с представителями промышленного сектора, университетами и различными учреждениями сосредоточиться на общих целях, определить приоритеты и действовать в едином направлении. Хочу поблагодарить Агентство по развитию инноваций и рекламы за создание этой возможности. Как Bayraktar Technology Azerbaijan, мы продолжаем деятельность в сфере высоких технологий. Мы работаем в широком спектре областей, таких как безопасное системное программное обеспечение, искусственный интеллект, автономные системы, производство и промышленные операции. Мы также запустили программы стажировок в Азербайджане, которым в прошлом году придавали большое значение в Турции. Мы уверены, что эти программы будут очень полезны».

