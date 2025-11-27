В память об Амалии Панаховой на сцене Аздрамы прошел показ спектакля "Хуршидбану Натаван" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Академическом национальном драматическом театре был показан спектакль "Хуршидбану Натаван", посвященный 80-летию со дня рождения выдающегося деятеля искусств, народной артистки Амалии Панаховой.

Как сообщает Trend, выступая перед показом спектакля, министр культуры Адиль Керимли рассказал о незаменимой роли Амалии Панаховой в азербайджанской культуре. Было отмечено, что Амалия Панахова внесла ценный вклад в азербайджанское национальное театральное и киноискусство, а также была театральным организатором, педагогом. Ее искусство всегда высоко ценилось общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, Президентом Ильхамом Алиевым и Первой леди Мехрибан Алиевой. Как и вся сфера культуры, творчество Амалии Панаховой всегда находилось в центре внимания государства.

Председатель Союза театральных деятелей, народный артист Гаджи Исмаилов, заслуженный деятель искусств, профессор Марьям Ализаде, главный режиссер Бакинского муниципального театра, народный артист Мераим Фарзалибеков поделились воспоминаниями об Амалии Панаховой, рассказали о ее творчестве.

Затем был показан идущий на сцене театра на протяжении многих лет спектакль "Хуршидбану Натаван", в котором когда-то играла Амалия Панахова. Спектакль создан по пьесе народного писателя Ильяса Эфендиева. Художественный руководитель и режиссёр-постановщик - народный артист Азер Паша Нематов, художник-постановщик - заслуженный работник культуры Ильхам Эльханоглу, композитор - народный артист Сиявуш Керими.

В спектакле заняты народные артисты Малейка Асадова (Хуршидбану Натаван), Кязым Абдуллаев (наместник), заслуженный артист Анар Хейбатов (князь Хасай), заслуженный артист Эльшан Джабраилов (Сеид Гусейн), актер Эльчин Эфенди (Хидаят Хан), народный артист Рафиг Азимов (Мирза Рухулла), заслуженный артист Эльнар Гараев (Мамай), актер Вусал Мустафаев (Захир бей), народный артист Гаджи Исмаилов (старый князь), актеры Рамин Шихалиев (Дашдемир), Лала Сулейманова (Бейим), заслуженный артист Мирза Агабейли (слепой кеманчист), заслуженный артист Кязым Гасангулиев (Меликульдовля), актеры Джавидан Новруз (Навваб), Мехсети Таирзаде (Тахмина), Рустам Рустамов (Шахмар), заслуженные артисты Эльвида Джафаров (Мохнат), Айшад Мамедов (начальник крепости), Эльшан Рустамов (принц), актеры Турал Ибрагимов (Михайлов), Фируза Балаева, Эльсевер Рагимов, Эльчин Нуралиев, Назрин Абдуллаева (массовые сцены).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!