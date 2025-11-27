В Баку прошла I Международная конференция по сестринскому делу и акушерству стран ОТГ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась I Международная научно-практическая конференция «Сестринское дело и акушерство государств-членов Организации тюркских государств», проведенная при поддержке Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и при организации Бакинского базового медицинского колледжа номер 2 Минздрава.

Об этом Trend сообщили в минздраве Азербайджана.

Было отмечено, что в международном мероприятии приняли участие руководители государственных органов, депутаты Милли Меджлиса, чрезвычайные и полномочные послы Турции, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана в Азербайджане, официальные представители сферы здравоохранения, представители высших и средних медицинских учебных заведений, действующих в Азербайджане и за рубежом, руководители ведущих медицинских учреждений, а также известные учёные в области здравоохранения из стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

"Выступивший на конференции со вступительной речью министр здравоохранения Теймур Мусаев, подчеркнув важность международного конгресса, отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял большое внимание развитию медицинского образования в Азербайджане.

«По поручению Великого лидера было построено и сдано в эксплуатацию новое здание Бакинского медицинского училища номер 2. Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда проявлял особое внимание развитию отечественного здравоохранения, медицинского образования и подготовке средних медицинских кадров», - сказал он.

Подчеркнув, что развитие всех сфер деятельности стало возможным благодаря мудрой и дальновидной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева, министр сказал, что наглядным примером этого прогресса является развитие отечественного здравоохранения.

«Неоценима также роль Фонда Гейдара Алиева и его президента, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитии этой сферы», - отметил он.

Теймур Мусаев сказал, что коллектив Бакинского базового медицинского колледжа номер 2 Министерства здравоохранения в настоящее время неустанно трудится для подготовки кадров среднего медицинского персонала, отвечающих всем современным требованиям.

«Сегодня перед одним из передовых медицинских учебных заведений страны стоит задача подготовки для системы отечественного здравоохранения образованных, опытных и высококвалифицированных специалистов среднего медицинского звена.

Мы являемся свидетелями успешной реализации высказывания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева: «Организация тюркских государств должна стать одним из центров силы в мировом масштабе». Уверен, что, объединив свои усилия в этом направлении, мы добьемся существенных успехов», - отметил в заключение министр здравоохранения.

В своих выступлениях декан факультета медицинских наук Эгейского университета Эсин Чебер Турфан, главный специалист по сестринскому делу Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Рикси Салиходжаева, директор Высшего медицинского колледжа «ЭМИЛИ» Республики Казахстан Нуржан Бижанов, директор Бишкекского высшего медицинского колледжа (Кыргызская Республика) Чолпон Усубалиева и другие зарубежные гости отметили важность международной конференции и выразили удовлетворение проведением мероприятия в Азербайджане. Было доведено до внимания, что подобные мероприятия позволяют делиться достижениями, достигнутыми в сфере здравоохранения тюркских государств за последние годы, а также обмениваться опытом.

Международная научно-практическая конференция продолжила свою работу панельными сессиями.

В рамках сессий были представлены доклады на темы «Подготовка и развитие специалистов по сестринскому делу (медбрат) и акушерству в Азербайджане», «Цифровизация и роль искусственного интеллекта в сестринском и акушерском образовании», «Обеспечение качества акушерского образования: международные стандарты» и др.

Затем состоялись широкие дискуссии по представленным докладам и даны ответы на вопросы участников мероприятия.

По итогам конференции участникам мероприятия и зарубежным гостям были вручены сертификаты", - говорится в информации ведомства.

