В Баку в рамках Медиафорума ОТГ проходит панельная сессия, посвященная возможностям взаимного сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках Медиафорума Организации тюркских государств проходит вторая панельная сессия на тему "Возможности взаимодействия государств-членов ОТГ в цифровой медиа-среде".

Панельная сессия проходит под модераторством главного редактора телеканала CBC, руководителя отдела новостей, специальных проектов и SMM Эльмиры Мусазаде, сообщает в четверг Trend.

На панельной сессии в качестве спикеров выступят член Наблюдательного совета Агентства по развитию медиа, вице-президент Международного межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, директор телеканала "Балапан" акционерного общества республиканской телерадиокорпорации "Казахстан" Макпал Укенова, медиа-советник посольства Турции в Азербайджане Алптекин Джихангир Ишбилир, руководитель департамента Центра по производству контента для СМИ при Администрации Президента Республики Узбекистан Тохир Умаров и заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Лакадамьялы.

Новость обновляется

