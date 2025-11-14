Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В село Агалы Зангиланского района возвращаются еще 110 бывших вынужденных переселенцев

Общество Материалы 14 ноября 2025 07:03 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

Как передает Trend, 14 ноября очередная группа возвращающихся граждан была отправлена в освобожденное от оккупации село Агалы Зангиланского района. На этом этапе в село Агалы возвращаются еще 41 семья – 110 человек.

Семьи бывших вынужденных переселенцев, ранее временно проживали в различных регионах страны — преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

