North Coast Communications готова продвигать деловые связи между США и Азербайджаном (Эксклюзив)

ВАШИНГТОН/Trend/- Компания North Coast Communications может сыграть ключевую роль в укреплении деловых связей между Соединёнными Штатами и Азербайджаном, сказал Trend президент и основатель стратегической коммуникационной фирмы Дэвид Сильверман на полях Торгово-деловой конференции США–Азербайджан.

Мероприятие, прошедшее 10 марта, было приурочено к 30-летию Американо-Азербайджанской торговой палаты (USACC) в Вашингтоне.

Базирующаяся в Вашингтоне, компания North Coast Communications специализируется на рынках Азии и Центральной Азии, предоставляя индивидуальные консультации, медиаподдержку и стратегии выхода на рынок, чтобы продвигать интересы региональных компаний как в США, так и в обратном направлении.

«С момента основания компании в 2020 году я активно работал по азиатскому направлению, включая Центральную Азию и Каспийский регион. Никогда прежде я не видел такого сильного взаимного интереса между США и этим регионом», – отметил Сильверман. «Особое внимание заслуживает Азербайджан как центр связности, региональной стабильности и энергетики. Сильный, активно вовлечённый Азербайджан важен как для США, так и для всего региона. Его роль как «ворот» для Центральной Азии в отношениях с Западом крайне значима».

Он подчеркнул роль фирмы в содействии трансграничному бизнес-обмену. «Мы помогаем азербайджанским компаниям выходить на рынок США, предоставляя им надёжного партнёра в Вашингтоне. Одновременно мы способствуем привлечению американских компаний и инвестиционного капитала в Азербайджан», – добавил Сильверман.

Говоря о более широком региональном значении, он отметил: «Страны Центральной Азии являются отличными партнёрами как для США, так и для Азербайджана. Стратегическое положение Азербайджана усиливает эти партнёрства, а North Coast Communications обладает уникальной возможностью связывать бизнес-возможности США с этим динамичным регионом».