Начальное образование также должно уделять внимание формированию грамотной речи - Саадат Мамедова

БАКУ/Trend/ - Начальное образование также должно уделять внимание формированию грамотной речи.

Как сообщает Trend, об этом заявила заместитель председателя Совета прессы Азербайджана Саадат Мамедова на панельной сессии "Соблюдение норм азербайджанского литературного языка и культура речи в теле- и радиоэфире", состоявшейся сегодня в рамках конференции "Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа" в Баку.

Она отметила, что сегодня мы сталкиваемся с поколением, говорящим на языке интернета. Разрыв между языком социальных сетей и языком эфира весьма заметен, поэтому начальная школа должна обучать не только письму и чтению, но и культуре устной речи.

По словам Саадат Мамедовой, важную роль в этом процессе играют медиа:

"Язык эфира формирует культуру речи общества. Речь на родном языке - это голос Родины, отражение ее духа и самобытности, звучащие в устах дикторов и ведущих".

