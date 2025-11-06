Один из ведущих банков страны Халг Банк, стал членом Федерации бокса Азербайджана, еще раз подтердив свою приверженность поддерживать спорт в Азербайджане.

Данное сотрудничество позволит Халг Банку следовать принципам корпоративной социальной ответственности, а также способствовать продвижению здорового образа жизни среди молодежи, популяризации бокса и укреплению спортивной инфраструктуры страны.

Федерация бокса Азербайджана является полноправным членом Международной ассоциации бокса с 1992 года, а с мая 2025 года — организации World Boxing. Боксеры, входящие в состав национальных сборных различных возрастных групп, успешно представляют нашу страну на международной арене. Федерация также реализует программы по созданию школ бокса в региональных центрах, формированию и воспитанию нового поколения спортсменов, а также укреплению материально-технической базы.

