Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Халг Банк стал членом Федерации бокса Азербайджана

Общество Материалы 6 ноября 2025 12:00 (UTC +04:00)
Халг Банк стал членом Федерации бокса Азербайджана
Фото: Xalq Bank

Читайте Trend в

Один из ведущих банков страны Халг Банк, стал членом Федерации бокса Азербайджана, еще раз подтердив свою приверженность поддерживать спорт в Азербайджане.

Данное сотрудничество позволит Халг Банку следовать принципам корпоративной социальной ответственности, а также способствовать продвижению здорового образа жизни среди молодежи, популяризации бокса и укреплению спортивной инфраструктуры страны.

Федерация бокса Азербайджана является полноправным членом Международной ассоциации бокса с 1992 года, а с мая 2025 года — организации World Boxing. Боксеры, входящие в состав национальных сборных различных возрастных групп, успешно представляют нашу страну на международной арене. Федерация также реализует программы по созданию школ бокса в региональных центрах, формированию и воспитанию нового поколения спортсменов, а также укреплению материально-технической базы.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az// , по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.

Лента

Лента новостей

Читать все новости