Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о применении опыта "ASAN xidmət" в Пакистане

БАКУ /Trend/ - Утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области применения опыта "ASAN xidmət" в Исламской Республике Пакистан".

Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с этим, сообщает Trend.

Согласно указу, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Исламской Республики Пакистан о сотрудничестве в области применения опыта "ASAN xidmət" в Исламской Республике Пакистан", подписанное 10 сентября 2025 года в городе Исламабад.

После вступления соглашения в силу Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление правительству Исламской Республики Пакистан о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.