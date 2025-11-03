Выращивание рыбы в аквакультуре в Азербайджане имеет гораздо больший экспортный потенциал – Джейхун Алиев (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Выращивание рыбы в аквакультуре в Азербайджане имеет гораздо больший экспортный потенциал.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал директор Центра рыбного хозяйства и аквакультуры министерства сельского хозяйства Азербайджана Джейхун Алиев.

Он отметил, что завершена экспедиция, проведенная Центром рыбного хозяйства и аквакультуры 13–23 октября 2025 года с целью изучения и надлежащей научной оценки рыбных ресурсов Каспийского моря и внутренних водоемов, научно-исследовательские работы в этом направлении продолжаются.

"Основной целью экспедиции была оценка рыбных запасов как в Каспийском море, так и во внутренних водоемах Азербайджана. Это нужно нам для того, чтобы определить, сколько мероприятий по выпуску рыбы потребуется для восстановления рыбных запасов в ближайшие годы. Экспедиция в основном проводилась в северо-южном направлении Абшеронского полуострова. Параллельно участники экспедиции работали и во внутренних водоемах Азербайджана", - сказал Д.Алиев.

По его словам, килька — одна из промысловых рыб в Каспийском море, и ее вылов распределяется по квотам решением пяти прикаспийских государств.

"С конца ноября этого года начнёт работу комиссия, созданная в соответствии с соглашением «О рациональном использовании водных ресурсов Каспийского моря». Эта комиссия собирается раз в год и определяет общую квоту вылова рыбы в море. В этом году мы так же будем участвовать в работе этой комиссии. В предыдущие годы мы опирались на исследования Российской Федерации», — добавил директор Центра.

Он отметил, что общее количество искусственных озёр, аквакультурных центров и хозяйств канального типа в Азербайджане достигло 76.

«Мы подготовили предложения в законодательство, которые упростят процесс регистрации аквакультурных центров», - сказал Д.Алиев.

По словам директора Центра, планируется создание электронной системы учёта в рыбоводстве. Её основная цель — сделать деятельность субъектов, работающих в сфере рыбоводства, прозрачной. Другой задачей является разработка министерством сельского хозяйства в ближайшие годы механизмов субсидирования и поддержки предпринимателей для обеспечения устойчивости производства в аквакультуре.

Дж. Алиев отметил, что в мире существует множество видов рыб, выращиваемых в аквакультуре с точки зрения экономической эффективности. «В Азербайджане выращиваются в основном форель, осетр и карп. Икра осетровых очень популярна в мире. Мы считаем, что экспортный потенциал рыбы, выращенной в Азербайджане в аквакультуре, выше», — отметил он.

По его словам, в настоящее время, согласно постановлению Кабинета министров «О развитии аквакультуры», проводится регистрация аквакультурных хозяйств. Предпринимателями подготавливаются и представляются в Центр рыбного хозяйства и аквакультуры соответствующие обоснования. После оценки этих обоснований, если не обнаружено несоответствий, аквакультурное хозяйство регистрируется. В процессе регистрации взимается государственная пошлина. В случае обнаружения несоответствий, Центр рыбного хозяйства и аквакультуры в соответствии с законодательством предоставляет предпринимателям бесплатные консультационные услуги.

Говоря о борьбе с незаконным рыбным промыслом, Дж. Алиев сообщил, что в результате контрольных мероприятий, проведенных за истекший период текущего года, в отношении около 100 лиц были составлены административные протоколы.

«Следует отметить, что контрольные и профилактические просветительские мероприятия проводятся последовательно в течение всего года», — добавил он.

