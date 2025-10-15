Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения со странами СНГ

Общество Материалы 15 октября 2025 15:09 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев утвердил "Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения".

Как сообщает Trend, согласно закону, утверждается подписанное на заседании Совета глав правительств Содружества независимых государств 28 октября 2022 года "Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения" с соответствующей оговоркой Азербайджанской Республики.

