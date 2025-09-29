Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
White Hill Capital и Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана подписали соглашение о создании новой венчурной инвесткомпании

Экономика Материалы 29 сентября 2025 12:36 (UTC +04:00)

Алёна Павленко
БАКУ /Trend/ - В рамках саммита INMerge в Баку состоялось подписание Учредительного соглашения о создании новой венчурной инвестиционной компании между венчурным фондом White Hill Capital и Агентством инноваций и цифровому развитию (İRİA).

Как сообщает в понедельник Trend, соглашение направлено на расширение экосистемы венчурного капитала в Азербайджане и поддержку интеграции местных стартапов на международные рынки.

В рамках подписания также представлены успешные проекты, реализованные при поддержке фонда White Hill Capital.

