White Hill Capital и Агентство инноваций и цифрового развития Азербайджана подписали соглашение о создании новой венчурной инвесткомпании

БАКУ /Trend/ - В рамках саммита INMerge в Баку состоялось подписание Учредительного соглашения о создании новой венчурной инвестиционной компании между венчурным фондом White Hill Capital и Агентством инноваций и цифровому развитию (İRİA).

Как сообщает в понедельник Trend, соглашение направлено на расширение экосистемы венчурного капитала в Азербайджане и поддержку интеграции местных стартапов на международные рынки.

В рамках подписания также представлены успешные проекты, реализованные при поддержке фонда White Hill Capital.