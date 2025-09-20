Fan Forum в Баку подарил болельщикам Формулы-1 незабываемые эмоции (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Fan Forum в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025, одно из самых ожидаемых фанатами событий, прошёл сегодня на великолепной территории Приморского бульвара.

Как сообщает Trend, на специально оборудованной сцене пилоты Формулы-1 встретились с болельщиками, создав незабываемую атмосферу. Выход пилотов на сцену был встречен бурными аплодисментами, фанаты задавали им вопросы, собирали автографы и делали памятные фотографии, увековечивая эмоции гоночной недели.

Формат встречи с открытым общением позволил поклонникам ближе познакомиться с гонщиками и напрямую услышать их впечатления о соревнованиях. Это стало уникальным опытом как для местных, так и для иностранных фанатов.

Сегодня на форуме на сцену вышли пилоты команд Haas, Ferrari, Alpine, Red Bull Racing и Mercedes, привнеся в Fan Zone заряд энергии и энтузиазма. Их участие укрепило связь между бакинской публикой и миром Формулы-1.

Fan Forum усилил эмоции гоночной недели, превратив её для болельщиков в настоящий фестиваль Формулы-1.